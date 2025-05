Vanja Bukilic si unisce a Il Bisonte per la stagione 2024-2025

Nel mosaico de Il Bisonte 2024-2025 si aggiunge un’altra tessera. La venticinquenne serba Vanja Bukilic sarà il nuovo opposto; come la connazionale Maleševic, anche lei è alla prima volta in Italia ma vanta un profilo interessante sia a livello di club che di Nazionale con cui sta preparandosi alla Volleyball Nation League 2025. Nata a Belgrado il 13 giugno 1999, quasi due metri di altezza, Vanja arriva dal campionato coreano dove ha disputato due stagioni (con oltre 1.700 punti realizzati complessivamente) con la maglia delle Red Sparks di Daejeon sfiorando quest’anno la conquista del titolo – sfumato solo al tiebreak di gara-5 della finale scudetto – ed entrando nel sestetto ideale del torneo fra le schiacciatrici.

Nata e cresciuta agonisticamente nella Stella Rossa, a soli 15 anni debutta in campionato e in Coppa Cev guadagnandosi le prime presenze nelle Nazionali giovanili con le quali conquista un argento al Festival olimpico della gioventù europea del 2015 e un argento agli Europei under 19 del 2016; l’anno dopo partecipa altresì ai Mondiali under 20. Nel 2018 si trasferisce per motivi di studio negli Stati Uniti, entrando alla Ohio State University e partecipando al campionato Ncaa con le Ohio State Buckeyes. Le sue prestazioni in giro per il mondo le valgono l’attenzione di Zoran Terzic, ct della Nazionale maggiore serba nella quale debutta nel 2021 e con cui l’anno scorso ha giocato per buona parte da titolare nella VNL realizzando 135 punti. Nel 2022, infine, completa il ciclo universitario alla North Carolina State University mentre nel 2023 sbarca in Corea del Sud da dove vola a Firenze.

"Sono entusiasta di venire a giocare nel miglior campionato del mondo dove potrò incontrare i migliori giocatori, allenatori e tifosi – afferma -. Non vedo l’ora di mettermi alla prova nel modo migliore in un palcoscenico così grande e di crescere il più possibile con Il Bisonte. Amo la cultura, il cibo e il popolo italiano, e sono molto felice di entrare a far parte di un club così rispettato che sarà la mia nuova famiglia".

Franco Morabito