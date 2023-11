Velasco, Parigi per un altro capitolo del mito: "Egonu e Antropova ok, ma non insieme"

Rotta su Parigi con Julio Velasco al timone. E’ stato presentato ieri, al centro federale Pavesi di Milano, il nuovo condottiero della nazionale femminile di pallavolo, chiamata a qualificarsi per i prossimi Giochi (obiettivo possibile) e poi a centrare un risultato di spicco (con vista medaglia e soprattutto vista oro) nella kermesse a cinque cerchi in terra francese. Dopo il siluramento di Mazzanti, la Fipav ha pensato immediatamente di ingaggiare Julio Velasco, il vate della pallavolo italiana, l’argentino di La Plata che ha vinto quasi tutto con i club e con la nazionale maschile della generazione di fenomeni.

"Julio Velasco è stata sempre la mia prima scelta per il dopo Mazzanti, sarà un grande valore aggiunto per la nostra nazionale femminile – ha detto il presidente Fipav Giuseppe Manfredi –. Si volta pagina, ci sarà un nuovo corso".

Velasco avrà un contratto di due anni e comincerà immediatamente a lavorare coi suoi due vice Massimo Barbolini (allenatore di Scandicci e già con Velasco tanti anni fa sulla panchina di Modena) e Lorenzo Bernardi (uno dei fenomeni guidati da Velasco e ora allenatore a Novara). Il presidente della Lega Mauro Fabris, sentiti alcuni club, convocherà nei prossimi giorni una riunione delle Società per "una opportuna valutazione generale e per garantire comunque il massimo e doveroso sostegno alla nostra Nazionale". Sulla diatriba Egonu-Antropova e sulla possibilità di cambiare il ruolo alla Italorussa, Velasco è stato chiaro. "Abbiamo due opposti, quindi nessun cambio di ruolo per ora. Avere due opposti forti è la cosa migliore. E poi… io non ricordo partite in cui l’Italia abbia perso per delle mancanze in attacco, io sono più preoccupato per la ricezione".

Julio Velasco è felice. "Sono emozionato, voglio ringraziare la Uyba di Busto Arsizio per l’opportunità che mi ha dato ad inizio anno di allenare una squadra femminile. E ringrazio anche le ragazze allenate in questi mesi a Busto che mi hanno insegnato molto". Poi il tocco di classe. "In questi mesi molti commenti su Mazzanti (ct silurato dopo il flop agli Europei) mi sono sembrati veramente ingenerosi e ingiusti. Lui è un grande allenatore, che ha vinto molto, e una grande persona. I cicli finiscono, è successo ai tempi anche a me, ma i risultati rimangono". Velasco chiede una cosa, simile a quella chiesta in qualche modo da Spalletti per gli azzurri del calcio: attaccamento alla maglia. "Le giocatrici azzurre devono dare una disposizione incondizionata per la nazionale".

Sul passaggio dalla panchina di Busto a quella della nazionale, la versione del club e della Fipav sono diametralmente opposte. Il club bustocco dice che "nel contratto con Velasco non c’era nessuna clausola rescissoria operante in automatico in caso di sua nomina a allenatore della nazionale, anzi il contratto era stato strutturato in modo che il signor Velasco potesse ricoprire il doppio incarico (tecnico di Busto e della Nazionale, ndr)". E poi. "Velasco ieri ha rassegnato le dimissioni". Julio non è d’accordo. "Con Busto la situazione che si è creata era difficile, ieri mi hanno chiesto di dimettermi e io l’ho fatto senza polemiche. Io non sono mai stato a favore del doppio incarico, chi allena la nazionale in Italia deve fare solo quello…".

Il presidente Manfredi ha poi detto… "di aver parlato con il presidente della Uyba già a Torino e di aver comunicato loro quello che stavo facendo con Velasco. Nessuno ha voluto levare niente a nessuno. Mi spiace per Busto, una delle società storiche ma noi in federazione abbiamo la coscienza pulita…". Un vero pastrocchio, nel quale le parti sicuramente avrebbero sicuramente potuto operare in maniera migliore.