Volley, 4 azzurre rifiutano la convocazione in Nation League. Velasco: “Chi rinuncia ora è fuori”

Roma, 6 maggio 2025 – Julio Velasco non le manda a dire. “Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian hanno rifiutato la convocazione per la Nations League 2025” ha fatto sapere il ct dell’Italia femminile di Pallavolo. “Capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto” ma “la maglia azzurra non è un club, è speciale. Nessuno pensi di poter decidere ogni anno se venire o no in Nazionale. Per me la porta è quasi chiusa. Un no è sempre un no. Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì. Un conto è dire: mi prendo un'estate”.

Il rifiuto delle quattro giocatrici non è andato giù a Velasco: “Devono capire che la Nazionale non è un posto in cu si entra a seconda dei momenti – continua Velasco –. Possiamo capire momenti particolari, ma non è che ci si presenta l'anno dell'Olimpiade e si dice 'io ci sono', perché si troverà un allenatore che dirà ‘io no'".

Tra le 30 convocate le opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Miriam Sylla, il libero Monica De Gennaro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi. "Bossetti - ha detto Velasco - non l'ho convocata io, mi prendo la responsabilità. Serve qualche cambio. E' un ruolo in cui bisogna lanciare una giocatrice che possa farci fare un passo in più". Invece "per non fare nomi Pietrini, Chirichella, Bonifacio, Lubian sono stati quattro rifiuti da parte loro".