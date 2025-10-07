Vero Volley, che partenza. Batte Bergamo in tre set trascinata da Egonu. Busto sfiora l’impresa

Buona la prima per la Numia Vero Volley Milano che inizia il suo cammino in serie A1 con un rotondo 3-0 ai danni di Bergamo. In un’Opiquad Arena di Monza gremita da ben 3237 spettatori le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini partono male, ma alla fine, grazie alla solita Paola Egonu e a una solida Rebecca Piva sia in attacco che in ricezione, portano a casa l’1-0. Le ospiti, già imprecise e fallose, nel secondo set calan ulteriormente calate e Milano ne approfitta grazie soprattutto a Khalia Lanier, che firma quasi da sola il break del 2-0. Più equilibrato il terzo parziale, con Bergamo finalmente in scia, mettendo anche la testa avanti sul 17-19. Un attacco della subentrata Elena Pietrini e l’ace d’astuzia di Egonu riportano però la situazione in parità, prima di un altro break firmato dalla nuova capitana, attorno a cui è stata costruita la squadra di quest’anno, dopo gli addi di Orro e Sylla. Bergamo alza bandiera bianca e la squadra del Consorzio porta a casa tre punti importanti, in attesa della prima trasferta domenica a Chieri.

Sfiora soltanto l’impresa Busto Arsizio, che in casa va avanti 2-0 contro le campionesse d’italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano e poi subisce il ritorno delle più quotate avversarie, fino a cedere al tie-break.

NUMIA VERO MILANO-BERGAMO 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)