Verso il debutto nell’A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed dopo l’ultimo test. Vullo: "Contro Terni visto uno Zelev in crescita»

"Il test con Terni è servito perché Zelev facesse minuti e per verificare la rosa alla vigilia del campionato". Italo Vullo (foto), dg della Banca Macerata Fisiomed, sull’allenamento congiunto contro Terni (A3) vinto dai maceratesi 3-1 (25-16, 25-13, 19-25, 25-20). "Zelev (arrivato da poco dopo i Mondiali con la Bulgaria) – aggiunge il dg – ha fatto molto bene e si sta integrando sempre più nella squadra, sotto questo punto di vista è stato un test produttivo".

Coach Romano Giannini ha dato spazio essenzialmente a quei giocatori che hanno trovato meno spazio ma che possono essere determinanti svoltando la gara quando chiamati in causa. "Tutti i giocatori stanno crescendo e durante la stagione l’apporto del gruppo sarà determinante, qualsiasi giocatore potrà darci quel contributo che può rivelarsi decisivo".

Oggi la squadra sosterrà un allenamento e domani partirà per Catania dove alle 20.30 di lunedì ci sarà l’esordio nell’A2. "I test disputati in estate – osserva Vullo – sono stati caratterizzati da alti e bassi come ci aspettavamo e come è naturale durante la preparazione, però ogni volta sono stati registrati continui progressi. Adesso davanti a noi c’è il campionato in cui ogni gara sarà complicata ma noi ci saremo, ci faremo trovare pronti anche se ci vorrà ancora un po’, come del resto a tutti, per essere al top".

Ai nastri di partenza si presentano squadre che hanno fatto un qualcosa in più sul mercato. "Penso a Siena, Taranto, Prata, Brescia, Aversa, ma al via si presentano formazioni con le carte in regola per essere protagoniste. Tutte hanno messo a segno ottimi colpi sul mercato prendendo giocatori di super fascia e di A2, tutto ciò rende il campionato ancora più interessante e avvincente".

E tra i colpi c’è quello messo a segno da Macerata che si è assicurata Zelev, argento con la Bulgaria ai recenti Mondiali. "Ma non solo, perché vedrete anche Karyagin, un giocatore che centra poco con la serie A2 e trovando la continuità potrà ambire a qualcosa di più".

Ecco cosa ha detto il libero Simone Gabbanelli sul test contro Terni: "È stato positivo prima dell’inizio della regular season. È servito a toccare campo, a provare il ritmo della partita: adesso – dice il giocatore – saremo pronti a dare battaglia per acquisire più punti possibile a Catania. La trasferta sarà impegnativa, ma abbiamo voglia di portare entusiasmo e punti. Davanti avremo un buonissimo roster, ma dobbiamo pensare un po’ più a noi, a far bene le cose e a trovare ritmo".

Macerata ha utilizzato questi giocatori contro Terni: Macerata: Novello 5, Pedron 1, Garello 7, Fall 7, Diaferia 13, Ambrose 10, Zhelev 22, Karyagin 1, Talevi 1, Becchio, Dolcini (L1). NE: Fabi, Gabbanelli (L2).