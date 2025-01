Verso la Final Four di Bologna. Sir, conto alla rovescia: "Riprendiamo la Coppa»

di Alberto AgliettiPERUGIAIl conto alla rovescia sta per scadere per la Final Four di Coppa Italia, domani e domenica a Bologna la detentrice del titolo Sir Susa Vim Perugia sarà accompagnata come sempre da numerosi tifosi che parteciperanno all’atto conclusivo della manifestazione, inseguendo la coccarda tricolore. Per tutti coloro che invece resteranno a tifare da casa, l’appuntamento con la semifinale sarà su Rai Sport che trasmetterà in diretta la gara con fischio d’inizio alle ore 16,30. La Finale, invece, godrà per l’occasione della copertura televisiva di Rai 2. Alla vigilia dell’importante appuntamento le dichiarazioni dei protagonisti scaldano l’ambiente. Queste le parole dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Finalmente ci siamo. La Final Four di Coppa Italia è davvero una manifestazione esaltante. Una vera e propria festa del nostro sport. Anche questa volta cercheremo di giocarcela con orgoglio e al massimo delle nostre capacità per poter giocare due giorni in quella splendida cornice. Consapevoli della difficoltà che Verona ci riserverà vogliamo giocare questa semifinale da subito con uno spirito battagliero". Già nella prima giornata di sabato le partite saranno complicate, i due precedenti in campionato tra i block-devils e gli scaligeri lo hanno dimostrato. Bisognerà provare ad andare al massimo dal primo punto fino all’ultimo sapendo che sicuramente ci sarà un sostegno fortissimo da parte del pubblico. In questa competizione la pallavolo raggiungerà un altissimo livello, una manifestazione bellissima da vedere dal vivo al palazzetto ma anche in tv non solo in Italia, ma in tutto il mondo". Così il capitano Simone Giannelli: "Con Verona mi aspetto una partita dove ci sarà da soffrire molto, sicuramente. Loro sono carichi è la pima volta che vanno in una Final Four di Coppa Italia, sarà una partita con alti e bassi quindi ci sarà da star concentrati; bisognerà essere presenti soprattutto tecnicamente e cercare di far sì che quello che è successo dal punto di vista tecnico nel quarto set nella scorsa giornata di campionato non ricapiti".