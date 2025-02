Vince la capolista. Jesi deve inchinarsi. Con l’onore delle armi

jesi

0

bologna

3

PIERALISI JESI: Girini (L1), Cecconi (L2), Diaz 10, Marcelletti, Peretti 2, Castellucci 6, Papagno n.e., Canuti 8, D’Amore n.e., Milletti 6, Moretto 17, Ferrini n.e. All. Sabbatini.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 6, De Paoli, Fucka 12, Pulliero 13, Bongiovanni n.e., Laporta (L1), Neriotti n.e., Frangipane 7, Saccani 1, Tellaroli 9, Cavicchi n.e., Malossi n.e., Melega (L2). All. Ghiselli.

ARBITRI: Concilio e Ciampanella

JESI

Vince Bologna, prima della classe, in tre set, ma quanti rammarichi per la Pieralisi. "Risultato bugiardo e avaro di emozioni" commentano dalla dirigenza della formazione jesina. La Pieralisi esce a testa alta dalla sfida, meritando qualcosa di più. Nel primo set Jesi manca di precisione in attacco, nel secondo set funziona il servizio e l’attacco nelle jesine, ma nel finale complice anche una decisione contestata al primo arbitro su una difesa a terra cede per un errore in battuta e muro. Nel terzo set la volata finale premia ancora le ospiti.