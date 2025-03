Virtus a Catania con piglio. Adesso si può anche osare

La Smartsystem Essence Hotels (foto Raffa in ricezione) è di scena oggi a Catania alle 18. Una occasione per rifarsi della sconfitta maturata al tie-break contro Aversa ma coincisa con la conquista della salvezza nel suo primo anno in serie A2. "Siamo contenti – commenta il diesse Mattia Brunetti -, abbiamo agguantato la salvezza matematica salvezza, ma aspettiamo a gioire, siamo comunque tranquilli. E’ una stagione da incorniciare, al primo anno in questa categoria, ci salviamo con quattro giornate di anticipo, siamo andati al di là delle aspettative, in linea con nostro target, infatti pensavamo di soffire di più. E comunque siamo tra i migliori pubblici di serie A2 come incassi". Il libero Raffa sulla gara di oggi e sulle ultime tre giornate: "Spingeremo al massimo per portare a casa altri punti e toglierci altre soddisfazioni". Facendo tesoro degli insegnamenti dell’ultima avvincente gara giocata al palasAllende, alla fine della quale Aversa ha avuto la meglio: "Bella gara e livello alto – afferma il libero Mattia Raffa – affrontavamo una squadra che arrivava da una vittoria importante, ci dobbiamo ritenere soddisfatti della prova offerta. Le loro individualità a turno – continua Raffa – hanno fatto la differenza, soprattutto in battuta. Noi, grazie anche al sostegno del nostro fantastico pubblico, abbiamo tenuto testa all’avversario esprimendo a tratti un’ottima pallavolo"

b. t.