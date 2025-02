Virtus, l’occasione giusta. A Palmi per salire ancora

Lunga trasferta per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domani alle ore 16 sarà di scena al Pala Suraci di Palmi contro l’Omifer, in quella che appare per i padroni di casa come ultima possibilità di rimanere attaccati al treno salvezza. Dopo due buone gare con Ravenna e Brescia, i palmesi sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Cuneo portando a otto punti il distacco dalla zona salvezza. L’Omifer però giocherà tra le mura amiche e questo è certamente un fattore importante: "Non ho mai giocato a Palmi – afferma l’opposto tedesco Marks che, nelle ultime due gare, ha messo per terra 51 palloni – posso immaginare l’atmosfera che ci attenderà con un pubblico sicuramente caldo. Viaggio lungo per noi ma è chiaro che il nostro obiettivo è solo quello di vincere".

Padroni di casa che saranno certamente aggressivi e vorranno fin da subito imporre il loro gioco: "Sfida difficile, noi dovremo avere un atteggiamento iniziale diverso rispetto alle ultime gare. Anche se poi abbiamo dimostrato di sapere crescere nel corso del match e chiudere le gare", aggiunge Marks nell’intento di trasmettere l’energia giusta ai compagni. Una Smartsystem Essence Hotels Fano che cerca continuità e un colpo in trasferta che significherebbe molto, sia per la classifica, ma anche per il morale e la crescita del gruppo. Nel corso della stagione i calabresi si sono rinforzati ingaggiando Matteo Paris ed il belga Francois Lecat, al momento poco utilizzato. In panchina c’è l’argentino Jorge Cannestracci, stessa nazionalità del giocatore di punta di Palmi, quel Benavidez apparso in crescita in questo girone di ritorno.

L’opposto sarà Sala mentre il trio Corrado-Gitto-Maccarone è formato da elementi già conosciuti dai fanesi durante la stagione scorsa. Con cinque punti nelle ultime due gare i virtussini hanno dato un’importante scossa alla classifica con coach Vincenzo Mastrangelo che potrà contare anche sull’apporto di risorse fondamentali in panchina come Klobucar, Compagnoni, Mandoloni e Rizzi. La Virtus parte oggi in aereo per raggiungere Palmi. Fatiche che saranno smaltite meglio con un successo.

b. t.