Vitelli, leader silenzioso . L’arma in più per Milano

Fattore V, come vittoria e come Vitelli o meglio Vito, come chiamano tutti il centrale abruzzese classe ’96. È stato lui protagonista e poi MVP (16 punti) della battaglia vinta dall’Allianz Milano, contro la Gas Sales Bluenergy Piacnza in gara uno dei quarti dei playoff. Un match lottato, come da pronostico e svoltato per i meneghini nel quarto set e concluso con un successo al tie break. In queste settimane di assenza forzata di Matteo Piano, Vitelli, che per tutta la stagione è stato quasi sempre riserva, patendo l’ingombrante presenza del capitano, è riuscito a ritagliarsi lo spazio che si merita un giocatore nel giro della Nazionale.

L’allenatore ha potuto contare, inoltre, su una prestazione corale: buon gioco, bene a muro e attenzione in copertura. Tra gli uomini in spolvero l’opposto Reggers, letale con le sue bordate, Ishikawa, in una delle sue miglior versioni stagionali e Kaziyski che dopo i problemi fisici, sta ingranando. Menzione a parte per il solito Damiano Catania, ormai roccaforte difensiva dei lombardi.

"Siamo stati molto bravi a rimanere sempre lì attaccati al match – ha spiegato proprio il libero - Loro sono una grande squadra e come tutte queste sfide, anche la serie sarà verosimilmente lunga. Noi siamo stati bravi a portarci sull’1-0. Abbiamo vinto grazie alla resilienza nel momento più difficile, coprendo tanti palloni. Siamo cresciuti nella fase break e questo è stato decisivo". Ora, si torna in campo domenica alle 19.

Dopo aver espugnato il PalaBanca la condizione ideale sarebbe quella di proteggere il fattore casa e portarsi sul 2 a 0 per poi chiudere la serie il prossimo weekend. Non bisogna però illudersi o fare troppo i conti. La Gas Sales ha un roster di primo livello e uomini come Romanò, Leal o Lucarelli possono fare la differenza in qualsiasi momento del match. La formazione di Piazza deve essere brava a mantenere concentrazione, il livello di gioco determinazione.