VNL 2025: i giocatori di Civitanova protagonisti con prestazioni brillanti

Nonostante la lunga e stancante stagione con la maglia della Lube, giungendo fino in fondo in Coppa Italia, Challenge Cup, SuperLega e partecipando al Mondiale in Brasile, i giocatori di Civitanova stanno recitando da attori principali nella VNL edizione 2025. Sei i biancorossi che sono scesi in campo nella prima settimana della manifestazione itinerante, con Gargiulo, Nikolov e Poriya particolarmente brillanti. Alle 3 vittorie in Canada dei nostri azzurri del ct De Giorgi hanno contribuito le prestazioni del centrale Giovanni Gargiulo che ha chiuso la parentesi con 39 punti siglati, di cui 25 in attacco, 13 a muro e 1 dai nove metri. Un debuttante subito ottimo, secondo nella classifica generale dei giocatori più efficaci nei block, con una media di 3.25 a match.

Una settimana a corrente alternata non ha impedito a Mattia Bottolo di realizzare 32 punti complessivi e di farsi apprezzare nel primo e nell’ultimo match nel Quebec, nelle vittorie contro Bulgaria e Argentina, ovvero negli incontri disputati interamente. A proposito di esordi, in Nazionale c’è stato anche quello del 2004 Mattia Boninfante. Il baby ha confermato le sue doti al palleggio e la capacità di gestire la squadra negli scampoli di match a disposizione, togliendosi lo sfizio di siglare il primo punto in una kermesse ufficiale. Altra nazionale e altro debutto. Il neo acquisto Duflos-Rossi è stato lanciato da Giani a gara in corso contro l’Italia, sfida del suo primo punto con la Francia (poi ne ha messi 7 contro la Germania). Star della Bulgaria allenata da Blengini ecco Alex Nikolov, ai piedi del podio tra gli atleti più prolifici della prima settimana con 68 punti, di cui 58 in attacco, 5 a muro e 5 al servizio. Infine nell’Iran di Piazza si è fatto valere Poriya Hossein Khanzadeh. Lo schiacciatore della Lube, fresco di prolungamento del contratto, ha messo a segno 55 punti, di cui 42 in attacco, 5 a muro e ben 8 dai nove metri. Anche in Brasile è emerso come specialista in battuta, garantendosi un posto in vetta per il miglior servizio a braccetto con altri quattro atleti, tra cui figura il bulgaro Simeon Nikolov, fratello minore di Alex.

La seconda tappa della VNL si svolgerà dal 25 al 29 giugno tra Bulgaria, Stati Uniti e Serbia. A Burgas vi saranno, oltre ai padroni di casa, Giappone, Ucraina, Francia, Turchia, Slovenia. A Chicago l’Italia (vedremo se verrà chiamato Balaso), Polonia, Brasile, Canada, USA, Cina. A Belgrado l’Argentina, Cuba, Serbia, Olanda, Germania, Iran.