Volley A1 femminile. Brivido Il Bisonte. Che sfida a Novara

Prima di due trasferte consecutive per Il Bisonte Firenze, che oggi alle 18 fa visita alla Igor Novara di ‘Mister Secolo’ Lorenzo Bernardi. Una partita difficile, contro una squadra che al momento è seconda in classifica con sette vittorie e una sola sconfitta e che vanta la miglior realizzatrice del campionato, la russa Vita Akimova, autrice fin qui di 182 punti (quasi 23 di media a partita): dal canto loro le bisontine sono reduci dal bel successo contro Busto e non hanno intenzione di partire battute, ma servirà una grande gara.