Volley A1 femminile. "Cbf Balducci, un passo indietro rispetto alla gara d’esordio»

"Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quanto mostrato contro Cuneo". Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, parla della sconfitta interna (0-3) con Pinerolo. "Sapevamo della loro forza, dobbiamo prendere atto – spiega – di quanto sia difficile il campionato e che per competere dobbiamo crescere". Non c’è tempo da perdere perché domani sera le ragazze giocheranno a Firenze e domenica arriverà Perugia. "Il campionato è compresso ed è quanto temevo all’inizio considerando che siamo una squadra nuova che deve costruirsi e amalgamarsi. Non è l’ideale affrontare subito quelle squadre contro cui dovremo lottare per mantenere la categoria, ma è quanto stabilito dal calendario e ne prendiamo atto. Non c’è altro da fare se non lavorare".

Coach Valerio Lionetti parla del match. "È tornato alla luce – dice il tecnico – il problema emerso nei test estivi e che invece non si era visto contro Cuneo, e cioè che quando le cose non ci riescono sul piano tecnico dobbiamo concentrarci su altri fondamentali, magari per cercare di sfruttare break diversi, che non sono sul cambio palla ma sul break point". La squadra deve mettere sul piatto un qualcosa in più. "Dobbiamo anche essere più aggressivi – spiega – in altre situazioni e mettere da parte alcuni aspetti su cui l’avversario ci mette in difficoltà, perché il tasso tecnico altrui a volte è ancora troppo alto per noi. Dobbiamo crescere in attacco e in difesa e questo è un compito che spetta a me e al mio staff". Infine Lionetti plaude alle avversarie. "Hanno disputato un’ottima gara: battuta, muro, difesa ordinata su palla alta che poi è quello che ci ha messo in difficoltà con continuità sul servizio".

Pinerolo è partita subito forte e anche questo aspetto ha messo in difficoltà la Cbf Balducci. "È così, da parte nostra è mancata un po’ di aggressività su tutti i fondamentali, da lì hanno preso il sopravvento e non siamo riuscite a reagire come avremmo voluto".