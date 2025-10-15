Volley A1 femminile - Dopo le due vittorie in altrettante gare. La Savino va a Cuneo per rimanere in testa

Prime due partite di campionato: vittorie per 3-1 con Monviso in trasferta e Perugia in casa, e primo posto in classifica insieme al Novara. Stasera, alle 20,30 a Cuneo (diretta vbtv), per la Savino Del Bene Scandicci inizierà un tour de force con ben sei gare da disputare in diciotto giorni con l’obiettivo di dare continuità al percorso positivo e consolidare la posizione nelle zone alte della classifica.

Rispetto alla scorsa stagione quando chiuse all’undicesimo posto, Cuneo ha cambiato volto con tre sole atlete confermate (la capitana Signorile, Martinez e Cecconello) e undici nuove. Anche lo staff tecnico è completamente rinnovato, con il coach Francois Salvagni che già l’aveva allenata nel 2017-2018 e che è tornato in Italia dopo sei anni sulla panchina delle francesi di Mulhouse.

In questo avvio di stagione la squadra, dopo aver conquistato al tie-break la sfida d’esordio contro Macerata, è stata sconfitta 3-0 dalle campionesse d’Italia di Conegliano. Fondamentale, per Marco Gaspari, avviare questo lungo periodo di superlavoro con il piede giusto. "Ci saranno da migliorare quegli aspetti che non hanno funzionato contro Perugia dove siamo stati un po’ carenti nella fase di muro-difesa. Dovremo quindi essere bravi a rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare noi senza farci condizionare troppo dalle scelte del Cuneo che dopo due trasferte consecutive giocherà la prima gara in casa e avrà sicuramente grande motivazione. Occorrerà massima attenzione perché questo inizio di stagione ha già dimostrato quanto il rischio sia sempre dietro l’angolo".

Tre le ex nella formazione piemontese: la centrale Cecconello, a Scandicci nel 2020-21; l’opposto Diop nel 2023-24 e il libero diciottenne Linda Magnani, prima giocatrice del settore giovanile della Savino Del Bene ad approdare in Serie A1 e che nella scorsa stagione ha debuttato in prima squadra il 6 novembre 2024 in Champions League contro le rumene del Voluntari. Nello Scandicci è presente invece una sola ex Cuneo (nel 2018-19): la centrale Mancini.

