Volley a1 femminile. Il Bisonte, campagna abbonamenti al via

#FirenzeSiamoNoi: questo lo slogan col quale Il Bisonte Firenze ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 - la sua dodicesima consecutiva in A1 - che si preannuncia con molte novità per emozionare e coinvolgere sempre più gli appassionati del volley. Come in passato anche quest’anno l’abbonamento darà diritto ad accedere a tutte e tredici le gare della regular season che si giocheranno al Pala BigMat (già Palazzo Wanny), ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello della scorsa stagione. Il costo della tessera per la Tribuna sarà infatti di 180 euro (rispetto ai 205 del 2024-2025); invariato (100 euro), invece, quello per la Sopraelevata.

L’altra novità riguarda le tariffe ridotte: oltre a quella per i tesserati delle società Fipav della Toscana, che è stata confermata, sono state introdotte riduzioni anche per gli Under 18 (che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti per gli Under 16) e per gli Over 65; il prezzo per tutte e tre le categorie sarà di 130 euro per la Tribuna (contro i 150) e di 80 euro per la Sopraelevata. Sono state altresì previste due tariffe speciali: per i disabili e per gli Under 6; per i primi (e i loro accompagnatori) l’abbonamento costerà 13 euro, così come quello per gli Under 6 con posto a sedere mentre senza posto a sedere riservato l’ingresso sarà gratuito.

Gli abbonamenti interi saranno acquistabili fino al 1° ottobre sul circuito online Vivaticket oppure al Pala BigMat dove sarà possibile sottoscrivere, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17, quelli ridotti e quelli speciali. Il prezzo dei biglietti per le singole partite: 20 euro per la Tribuna (16 il ridotto) e 12 (8) per la Sopraelevata; per disabili, accompagnatori e Under 6 il prezzo simbolico sarà di 1 euro.

Non sarà invece più valida l’Azzurra Card sottoscritta nella scorsa stagione, per un problema tecnico legato al caricamento degli abbonamenti, per questo la società si scusa con i possessori.

f. m.