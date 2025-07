Volley a1 femminile. Il Bisonte completa le attaccanti con Bertolino

Nata a San Guillermo (Argentina), 23 anni compiuti ieri, Bianca Bertolino è una nuova giocatrice de Il Bisonte Firenze; andrà a completare il reparto delle schiacciatrici di cui fanno già parte l’olandese Jolien Knollema, Alice Tanase, Francesca Villani e Agata Zuccarelli. Attualmente impegnata con la sua Nazionale in Coppa America, ieri sera è scesa in campo contro il Venezuela dopo aver giocato – e vinto con un doppio 3-0 – contro Perù e Cile mettendo a segno complessivamente 18 punti.

"Sono entusiasta di vestire la maglia de Il Bisonte – ha detto – e non vedo l’ora di giocare nel campionato più prestigioso del mondo: sarà una grande sfida e mi aiuterà a continuare a crescere sia come giocatrice che come persona. So che entrerò a far parte di una famiglia fantastica e sono impaziente di incontrare le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi".

In questa prima parte dell’anno Bertolino ha giocato con le Atlanta Vibe nella Pro Volleyball Federation – una delle tre leghe professionistiche statunitensi – ed è esplosa pallavolisticamente proprio negli Usa dove ha completato i quattro anni di ciclo universitario con le Georgia Tech Yellow Jackets collezionando numerosi riconoscimenti fra cui la Menzione d’Onore nel 2023. Ha già alle spalle una lunga carriera, iniziata nel club della sua città e proseguita nelle file del Villa Dora e del La Plata; nel 2021 si trasferisce per motivi di studio negli Usa partecipando al campionato Ncaa con le Georgia Yellow Jackets. Altrettanto ricco il cammino con le varie Nazionali: prima di approdare un anno fa in quella maggiore con cui ha disputato la Challenger Cup, nel 2017, a quindici anni, aveva vinto il campionato sudamericano under 16 e l’anno dopo anche quello under 18: categoria nella quale nel 2019 ha partecipato pure ai Mondiali.

f. m.