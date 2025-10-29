Volley a1 femminile. Il Bisonte ci riprova. Ma a Cuneo sarà dura

Dei cinque incontri de Il Bisonte Firenze giocati nelle prime giornate di campionato gli ultimi quattro si sono conclusi al tiebreak, con due vittorie - a Pesaro col Vallefoglia e in casa con Macerata - e due sconfitte: nel derby con la Savino Del Bene e domenica scorsa, di nuovo al Pala BigMat con Monviso. Dimostrazione, questa, di una squadra che ha carattere e che non molla mai ma anche di alcune indecisioni fatali, spesso nei momenti decisivi, alle quali dovrà essere posto rimedio se si vorrà vivere più tranquilli.

Stasera alle 20.30 alle bisontine toccherà però, perdipiù in trasferta, un avversario assai tosto: l’Honda Cuneo Granda Volley che le precede di tre punti in classifica ed è reduce da una sconfitta – anche questa al quinto set – contro Perugia ma ha già alle spalle tre vittorie importanti, compreso quella, per 3-0, con le biancoblù di Scandicci. L’obbligo, quindi, è quello di continuare a tirar fuori la grinta ma mettendoci ancora qualcosa in più, soprattutto nel servizio e nel muro-difesa, come predica Federico Chiavegatti.

"Ci aspetta – ha detto il tecnico fiorentino – una partita molto impegnativa su un campo che è sempre ostico a tutti. È anche una trasferta molto lunga, da affrontare peraltro appena tre giorni dopo i cinque set di domenica scorsa, ma questa ovviamente non deve essere una scusa. Noi siamo pronti a dare il massimo come sempre, anche se sappiamo che Cuneo sta giocando davvero molto bene. L’incisività in battuta sarà una delle chiavi della partita, noi comunque andremo là per dare battaglia e per provare a portarci a casa più punti possibili".

Due le ex della sfida che giocano entrambe ne Il Bisonte: Agrifoglio, che ha vestito la maglia di Cuneo nel 2019/20 e poi dal 2021 al 2023, e Tanase, protagonista con le gatte nel 2023/24. Nello scorso campionato finì con un successo per parte, maturati tutti e due fuori casa: all’andata le fiorentine si imposero per 3-0, al ritorno vinsero loro al tiebreak.

f. m.