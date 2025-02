Volley A1 femminile. Il Bisonte lotta, ma vince Perugia. La corsa salvezza ora si complica

BARTOCCINI PERUGIA 3IL BISONTE FIRENZE 1

PERUGIA: Gryka 5, Traballi 13, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 2, Bartolini G. (L2) ne, Recchia, Bartolini B., Anchante 1, Cekulaev 10, Németh 25, Gardini 8, Rastelli, Ungureanu 1. All. Giovi.

FIRENZE: Acciarri, Malual 15, Butigan 12, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello 1, Nervini 3, Baijens 9, Lapini ne, Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 15. All. Chiavegatti.

Arbitri: Cerra – Rossi.

Parziali: 13-25, 25-21, 26-24, 25-23.

A Perugia Il Bisonte Firenze ci crede, ci mette l’anima, parte bene e scappa. Vince facile il primo set, negli altri va sotto ma rincorre, rimonta e sorpassa. Però nel finale, quando inizia la volata, si blocca e il sogno svanisce. Perugia vince e ringrazia.

Dopo Roma le fiorentine restano così a secco anche nel secondo scontro contro un’altra di fondo classifica e ora la salvezza si fa più lontana anche se mancano quattro giornate alla fine e non ancora tutto è perduto. Il primo set illude, le bisontine sempre avanti, sicure in difesa e precise in attacco. Nel secondo Perugia reagisce e pareggia, poi nel terzo si porta ancora avanti ma Il Bisonte resta in partita fino al 23-23 quando Cekulaev e Traballi (Mvp) vanno a segno: 2-1. Nel quarto set Firenze ci crede ancora e non molla fino al 22-22 ma l’errore di Nervini e due affondi di Gardini segnano la fine dell’incontro.