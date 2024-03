Volley A1 femminile. Il Bisonte spreca troppo e Vallefoglia ringrazia

IL BISONTE FIRENZE

0

MEGABOX VALLEFOGLIA

3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 3, Ribechi, Ishikawa 6, Fabbri (L2) ne, Leonardi (L1), Battistoni, Alsmeier 15, Cesé Montalvo 1, Kipp 2, Lazic, Mazzaro 8, Graziani 2, Agrifoglio, Kraiduba 14. All. Parisi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Provaroni (L2) ne, Degradi 20, Cecconello, Panetoni (L1), Aleksic 10, Mingardi 12, Grosse Scharmann, Mancini 5, Giovannini 8, Kobzar ne, Dijkema, Kosheleva, Gardini ne. All. Pistola.

Arbitri: Brancati – Verrascina.

Parziali: 15-25, 28-30, 24-26.

FIRENZE - Il Bisonte Firenze semina, Vallefoglia raccoglie. Questo il senso di una bella partita nella quale la squadra padrona di casa, dopo aver perso il primo set senza mai rendersi pericolosa, ritrova sé stessa, rialza la testa e nel secondo ha la possibilità di pareggiare ma, complice a dire il vero anche un po’ di sfortuna, si fa annullare ben cinque set point e Vallefoglia va sul 2-0.

Il copione si ripete nel terzo: anche questa volta le bisontine arrivano al 24-21 ma al tirar delle somme sprecano di nuovo tutto, le avversarie vanno a punto cinque volte di seguito e ringraziano. Parisi: "C’è tanta amarezza, è complicato spiegare come ci siamo persi nei momenti cruciali del secondo e del terzo set, abbiamo sofferto e condotto fino all’ultimo centimetro ma per noi in questo momento l’ultimo centimetro è come una montagna da scalare e non riusciamo a giocare con la lucidità necessaria". MVP l’ex Alice Degradi con 20 punti e 1 ace nel tabellino.

f. m.