Volley A1 femminile Il secondo set è finito con un incredibile 44-42. Il Bisonte ko a Novara. Sconfitta con record

IGOR NOVARA

3

IL BISONTE FIRENZE

1

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmáry 15, Guidi (L2), Bosio 4, Bartolucci, De Nardi, Buijs ne, Fersino (L1), Bosetti 15, Chirichella 15, Danesi 19, Bonifacio ne, Durul, Akimova 29, Kapralova ne. All. Bernardi.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri ne, Ribechi, Ishikawa 16, Leonardi (L), Battistoni, Alsmeier 18, Lazic, Mazzaro 10, Graziani 6, Agrifoglio, Kraiduba 19, Stivrins 1. All. Parisi.

Arbitri: Serafin – Simbari.

Parziali: 25-16, 44-42, 23-25, 25-22.

Una sconfitta che brucia ma che regala segnali positivi e allettanti prospettive. Il Bisonte Firenze resta a mani vuote a Novara ma torna a casa con la consapevolezza di essere una grande squadra, un gruppo di grande carattere, capace di giocare alla pari contro il Novara, una delle regine del campionato e di costringerla a una maratona interminabile. Parisi parte con Battistoni in palleggio, Kraiduba opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Stivrins al centro e Leonardi libero, mentre Bernardi risponde con Bosio in regia, Akimova opposto, Szakmáry e Bosetti in posto quattro, Danesi e Chirichella al centro e Fersino libero. Il primo set è del Novara che lo chiude senza sussulti.

Nel secondo accade di tutto, fino a diventare il più lungo nella storia in A1 dopo il 48-46 fra Modena e Perugia nel 2002. Le padrone di casa avanti fino al 16-9 quando Il Bisonte comincia ad ingranare, trova il 19-19 con Alsmeier, Akimova costruisce il set point (24-23) ma Firenze ne annulla quattro di fila (27-27); da quel momento è un punto-a-punto emozionante, le bisontine si procurano quattordici set point ma il Novara chiude 44-42 dopo 51 minuti. La squadra di Parisi reagisce, Ishikawa (otto punti nel set) chiude con la pipe del 23-25. Nel quarto, ancora equilibrio, Firenze ci crede, si avvicina (23-21) ma Danesi firma il 25-22.

Franco Morabito