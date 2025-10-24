Volley a1 femminile. La Savino Del Bene demolisce Milano in 3 set

Nell’anticipo di campionato, al Pala BigMat con 2.400 spettatori, la Savino Del Bene demolisce in tre set (25-23, 25-22, 25-23), in appena un’ora e mezzo di gioco, la resistenza del Vero Volley Milano fresco vincitore della Supercoppa italiana. C’è stato molto bel gioco da entrambe le parti ma le biancoblù, pur avendo dovuto rincorrere più volte nel corso del match, hanno dato la sensazione di tenere sempre in mano le redini dell’incontro, e più di quanto non appaia dal punteggio.

Tutta la squadra di Gaspari si è espressa al meglio, diretta da una magistrale Mvp Ognjenovic, con Antropova ancora una volta stellare (18 punti, 1 ace,1 muro), e con Skinner (14, 2, 1) e le centrali Weitzel (11, 2, 3) e Graziani (7, 2 muri) altrettanto sugli scudi. Ma pure le altre si meritano gli elogi: da Bosetti impeccabile in ricezione, a Bechis e Ruddins ruotate in diverse occasioni dalla panchina. Sull’altro fronte Egonu (21 punti, top scorer), Lanier (11) e Kurtagic di gran lunga su tutte, ma troppo poco rispetto a questa Savino Del Bene.

Prima frazione: la corsa delle milanesi si interrompe sul 15-18 quando Scandicci prima le agguanta e poi le sorpassa con Weitzel (due ace e un primo tempo) e Antropova. Anche nel secondo c’è battaglia fino al 22-20, poi Skinner e Kate firmano il 2-0. E nel terzo, dopo uno spettacolare testa-testa, lo spettacolo si fa ancora più emozionante con Scandicci che non molla: sul 23-23 Kate si alza al cielo e schiaccia, e con la bomba di Skinner esplode il palazzo.

Questo il tabellino - Savino Del Bene: Traballi, Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin ne, Ribechi (L2) ne, Bosetti 4, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 7, Nwakalor ne, Antropova 18, Weitzel 11. All.: Gaspari.Milano: Miner, Gelin, Bosio 1, Modesti (L2) ne, Pietrini 6, Plak ne, Sartori 1, Danesi 3, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 11, Egonu 21, Piva ne, Fersino (L1). All. Lavarini.

f.m.