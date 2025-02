Volley A1 femminile. La Savino Del Bene riparte da Asti. Contro Chieri si alza l’asticella

Nella quartultima giornata della regular season di A1 la Savino Del Bene, reduce dal successo casalingo di mercoledì sera con la Roma, scenderà in campo oggi ad Asti alle ore 18 (diretta Rai Play e vbtv) per affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta in classifica con alle spalle tre vittorie consecutive in campionato e quella nella semifinale di andata di Cev Challenge Cup. In squadra vanta le campionesse olimpiche Spirito e Omoruyi e altre giocatrici di grande esperienza come la schiacciatrice Skinner, la palleggiatrice Van Aalen e la centrale Gray.

"Con questa partita – afferma Marco Gaspari - si alza l’asticella delle difficoltà perché ci troveremo di fronte una squadra dotata di un roster con ottime capacità offensive e con grandi abilità individuali per quanto riguarda il muro, quindi dobbiamo essere pronti a interpretare bene la partita da subito. Come nella gara d’andata (vinta da Scandicci 3-3, ndr) dovremo mettere in campo un ottimo livello di battuta per spostare Van Aalen da rete, inoltre sarà fondamentale essere molto disciplinati nel lavoro di muro-difesa".

Assente nelle fila delle biancoblù Giulia Gennari, operata nei giorni scorsi alla spalla destra, il cui rientro in squadra avverrà solo nella prossima stagione.