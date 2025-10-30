Volley A1 femminile - Le fiorentine cedono dopo una grande rimonta. Il Bisonte, che peccato. Cuneo vince al quinto

CUNEO GRANDA3IL BISONTE FIRENZE2

CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani 3, Keene 20, Atamah ne, Rivero 3, Martinez, Marring 10, Pritchard 14, Magnani (L2) ne, Allaoui 3, Bardaro (L1), Cecconello 6, Pucelj 14, Signorile, Diop 14. All.: Salvagni.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 16, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 11, Colzi ne, Villani 9, Knollema 26, Maleševic 4, Bukilic, Tanase ne, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All.: Chiavegatti.

Arbitri: Serafin - Armandola

Parziali: 25-15, 25-23, 18-25, 21-25, 15-13

Il Bisonte Firenze perde a Cuneo al termine di una partita a due facce. Come è accaduto quasi sempre in quest’avvio di stagione. Cinque tiebreak nelle ultime cinque partite, sta diventando un’abitudine. Una cosa è certa: la squadra non abbassa mai la testa e sa tirar fuori tutto proprio quando più nessuno se l’aspetta. Però, com’è successo anche questa volta, sul più bello (spesso) cade. Cuneo è il più veloce allo scatto ma Il Bisonte gli soffia sul collo.

Alla lunga soffre la maggior vena offensiva delle padrone di casa, commette qualche errore di troppo e il primo set è senza storia (25-15). La reazione arriva nel secondo; Chiavegatti fa entrare anche Agrifoglio e Zuccarelli e la squadra appare più ordinata, sicura in ricezione, incisiva a rete (6 punti di Knollema e 5 di Acciarri nel parziale) e superiore anche a muro (5-3). La partita è avvincente, con un elastico che va avanti fino al 23-23. A quel punto, però, va tutto in fumo e le piemontesi con Diop e Pritchard raddoppiano. Sembrerebbe la fine ma Il Bisonte ritrova finalmente sé stesso. Si riporta sotto nel terzo, scappa sull’8-8 e resiste ai tentativi di rimonta di un Cuneo che però è troppo falloso. Nel quarto le fiorentine danno un’altra pennellata al loro sorprendente recupero. Sempre avanti grazie ancora alla solidità del muro e a una Knollema in stato di grazia (top scorer, 26 punti, 1 ace, 3 muri).

Il tiebreak è sportivamente drammatico: dal 3-7 all’8-8, poi Il Bisonte ancora avanti con Villani, di nuovo pari fino al 13-13 poi Marring (MVP) firma il 14-13 e Keene chiude.

f. m.