Volley A1 femminile - Oggi alle 19 il recupero della settima giornata. Il Bisonte vuole rialzarsi a Cuneo. Bendandi: "Serve aggressività»

Quella di stasera a Cuneo, ore 19 (diretta vbtv), sarà una partita-chiave per la stagione de Il Bisonte Firenze, reduce da quattro sconfitte e attualmente all’undicesimo posto in classifica, solo due lunghezze avanti alle piemontesi, penultime. Sfumato per la squadra di Bendandi l’obiettivo Coppa Italia, a questo punto serve tornare a far punti per risalire e ritrovare così sicurezza. Il campionato è ancora lungo, con la gara di oggi – recupero della settima giornata che fu rinviata per indisponibilità dell’impianto - ne mancano due alla fine del girone di andata e tutto il girone di ritorno; i tempi si fanno comunque stretti se le fiorentine non recuperano la lucidità e la sfrontatezza che avevano a inizio campionato. Ecco perché non possono permettersi altre battute a vuoto.

Come avvisa Bendandi: "Dovremo riuscire ad esprimere fin da subito tutto il carattere e l’aggressività che ci contraddistinguono, ed essere incisivi con la battuta per valorizzare il muro difesa. La classifica ci impone di stare attenti e dobbiamo vivere la partita come un’occasione per ritrovare la vittoria e regalarci un momento di serenità; abbiamo provato alcune soluzioni che ci potranno essere utili ma dovremo essere bravi ad applicarle durante la gara".

f.m.