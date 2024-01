Volley A1 femminile Prima dell’anno: Scandicci ospita Busto. La Savino Del Bene a caccia di un acuto

Dopo il derby di Santo Stefano con Il Bisonte Firenze, oggi alle 17,30 nella seconda giornata di ritorno del campionato di A1 la Savino Del Bene Scandicci affronta al Palazzo Wanny la UYBA Volley Busto Arsizio con la ferma intenzione di proseguire la striscia positiva di 13 vittorie consecutive fra campionato (9) e CEV Champions League (4) e di iniziare nel modo migliore un calendario assai impegnativo con ben sette partite in meno di un mese. L’avversaria di oggi, battuta all’andata in trasferta per 3-1 al termine di un match assai equilibrato, è decima in classifica, reduce dalla sconfitta casalinga con l’Allianz Vero Volley Milano, ma non è affatto una squadra da prendere sotto gamba perché ha un roster ben assortito e anche quando è uscita dal campo sconfitta ha quasi sempre dato del filo da torcere a tutte. Ha cambiato di recente anche l’allenatore; dopo le dimissioni di Julio Velasco rassegnate a pochi giorni di distanza dalla sua nomina a commissario tecnico della Nazionale femminile, a head coach è stato promosso l’argentino Juan Cichello, che fino ad allora era stato il secondo allenatore.

"Busto sta facendo un ottimo campionato, è una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata e che affrontiamo dopo un lungo periodo di pausa. Avevamo bisogno di tirare un po’ il fiato, il riposo ci ha fatto bene ma in pratica sono due settimane che non si gioca e dovremo essere molto concentrati per recuperare il ritmo. Ci aspettiamo sicuramente una partita con diverse insidie", ammonisce Barbolini. Nella Savino Del Bene troveremo tre giocatrici che in passato hanno indossato la maglia avversaria: Britt Herbots, a Busto per due stagioni (dal 2018 al 2020), nella prima delle quali vinse la Coppa CEV; Francesca Villani e Haleigh Washington compagne nel campionato 2019-2020. Nessuna ex di Scandicci, invece, nella formazione ospite che dovrebbe scendere in campo con questo 6+1: Boldini in palleggio, Bracchi opposto, Lualdi e Sartori centrali, Piva e Carletti in banda e Zannoni libero. La partita sarò visibile in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World TV.

Franco Morabito