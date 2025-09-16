Volley a1 femminile. Savino Del Bene, si rivede Antropova. La prima tappa è all’Istituto Fanfani

Appena rientrata dalla Thailandia, da campionessa del Mondo Ekaterina Antropova è stata accolta dall’Istituto Fanfani del Gruppo Lifenet Healthcare dal dg dell’Istituto Francesco Epifani, per il consueto check-up prima di inziare l’attività con la Savino Del Bene in vista del nuovo campionato che inizierà il 6 ottobre. La visita della fuoriclasse coincide con il rinnovo della partnership tra il club di Scandicci e l’Istituto Fanfani, che anche quest’anno è Official Health Partner della società protagonista indiscussa del volley.

"Siamo entusiasti di continuare ad affiancare una realtà sportiva così prestigiosa – ha detto Francesco Epifani –. La salute è il primo passo verso la performance e il nostro obiettivo è garantire alle atlete il miglior supporto medico. Ospitare Kate, con le emozioni della finale ancora vive, è per noi un orgoglio ulteriore e la conferma del valore del nostro progetto".

Soddisfatta anche Sandra Leoncini, consigliera Savino Del Bene Volley: "Questa partnership rappresenta un valore aggiunto. Avere al nostro fianco un centro medico d’eccellenza ci consente di investire sempre di più nella cura e nella crescita delle nostre atlete".