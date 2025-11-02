Volley a1 femminile. Savino Del Bene, duello al top. A Novara per strappare conferme

Dopo quello con Milano, vinto 3-0, la Savino Del Bene affronterà oggi (ore 16, diretta Dazn e vbtv) al Pala Igor contro Novara un altro scontro di alta classifica. Al momento Scandicci è in testa, insieme a Conegliano, con 17 punti; Novara è terzo con 14, ma rispetto alle venete e alle piemontesi le biancoblù hanno giocato una partita in più. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida in un momento di grande condizione: la Savino Del Bene con sei vittorie e una sola sconfitta, subita a Cuneo nella terza di campionato; Novara con cinque successi e lo stop casalingo ad opera di Conegliano.

Nell’infrasettimanale di mercoledì scorso hanno vinto entrambe: Scandicci in casa 3-1 con Busto Arsizio, le piemontesi con lo stesso punteggio in trasferta col Monviso. "Affrontiamo una delle squadre più forti e competitive del nostro campionato – mette in guardia Marco Gaspari - che ha moltissime uscite offensive, non solo dagli esterni ma anche dai centrali. Sarà importante per noi cercare di limitarle, perlomeno forzando di più la battuta e difendendo bene perché hanno giocatrici abili a cambiare colpi costantemente. Al tempo stesso dobbiamo mettere in campo una prova in attacco migliore rispetto a quella delle ultime gare. Ci sono in palio punti importanti per la classifica, quindi sarà un confronto da giocarsi con determinazione sapendo che incontreremo delle difficoltà in alcuni momenti della partita".

La squadra guidata da Lorenzo Bernardi ha concluso la regular season 2024-2025 al quarto posto in classifica ed è stata eliminata da Conegliano in semifinale dei play off scudetto; ha conquistato però la Cev Cup – la seconda manifestazione continentale – battendo nella doppia finale le rumene dell’Alba Blaj.

Nelle sue file oggi troveremo tre ex che alla Savino Del Bene Scandicci hanno lasciato molti ricordi: Britt Herbots che ne ha indossato la maglia nelle passate due stagioni, l’ultima delle quali da capitana, Indy Baijens e Giulia Carraro. Sull’altro fronte, invece, Caterina Bosetti a Novara nel 2015/16 e dal 2020 al 2024, e Marta Bechis (’06/09).

Franco Morabito