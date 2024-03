Volley A1 femminile. Savino Del Bene a Chieri. Terzo posto da difendere

Conclusa a testa alta l’avventura in Coppa Italia e in Cev Champions League la Savino Del Bene Scandicci si rituffa a testa bassa nel campionato con l’obiettivo di lottare insieme a Milano e Novara per quel secondo posto che, almeno per ora, sembra il massimo possibile visto che Conegliano continua imperterrita la sua corsa con 21 vittorie in altrettante partite. Oggi, con inizio alle 15 (diretta su volleyball world tv) la squadra di Barbolini affronterà in trasferta il Chieri: una sfida non facile fra la quarta e la quinta della A1 anche se i 10 punti di differenza fra le biancoblù e le piemontesi vogliono comunque dire qualcosa. All’andata lo Scandicci vinse al tie-break, questa volta cercherà di far meglio perché ogni occasione va sfruttata al massimo per non chiudere la stagione coi rimpianti.

Barbolini ha già allertato la squadra: "Ci aspetta una partita difficilissima, giochiamo contro una delle più forti formazioni del nostro campionato che sta anche lottando per vincere la Coppa CEV: una squadra che non è più una sorpresa e lo ha dimostrato anche qualificandosi alle Final Four di Coppa Italia, per cui sarà una partita veramente molto complicata". In campionato la Savino è reduce dal facile successo centrato contro Cuneo, penultima della classifica, mentre la formazione di Bregoli ha avuto vita altrettanto facile contro l’ultima, l’Itas Trentino.

Tre le ex che scenderanno in campo: con la maglia del Chieri la palleggiatrice Malinov, che ha giocato per quattro stagioni e mezzo a Scandicci ricoprendo anche il ruolo di capitano; in biancoblù troviamo invece la schiacciatrice Villani, in Piemonte dal 2020 al 2023, e il libero Armini nella stagione 2021-2022. Il bilancio degli scontri precedenti è di 9-2 per la Savino Del Bene che anche oggi avrà a disposizione il gruppo al completo. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

f. m.