Volley A1 femminile - Scandicci dalla neopromossa San Giovanni. Un esame da matricola per la Savino Del Bene

La mente lucida, il morale a mille. La sorprendente (per il 3-0 maturato in appena un’ora e mezzo di gioco) vittoria di mercoledì scorso sul Vero Volley Milano che poche ore prima aveva conquistato la Supercoppa italiana ha dato ulteriore carica alla Savino Del Bene Scandicci che oggi alle 15 (diretta Rai Sport e vbtv) scenderà in campo al Palasport di Cervia per affrontare la neopromossa San Giovanni in Marignano alla ricerca dei primi punti in classifica avendo finora inanellato in campionato quattro sconfitte senza portare a casa neppure un set. Scandicci, di contro, prima del netto successo nei confronti di Egonu e compagne, aveva perso male a Cuneo (3-0) ma vinto con Monviso e Perugia (entrambe le volte per 3-1) e al tie-break con il Bisonte, in un derby che sarà ricordato a lungo da entrambe le squadre. L’occasione, quindi, è ghiotta per allungare la striscia e continuare a respirare l’aria pura dell’alta classifica. Ma attenzione ai rischi che esistono sempre in questi casi, soprattutto quando le premesse parrebbero troppo facili.

Marco Gaspari, che ha esperienza da vendere e di queste cose se ne intende, suona infatti la sveglia, guai a credere alle passeggiate: "Sarà una partita delicata: contro una squadra che lotterà per la salvezza dovremo essere molto attenti a mantenere alto sia il livello di concentrazione che quello di gioco. Da parte mia quello che chiedo è di consolidare soprattutto muro e difesa, e continuare ad aumentare il rischio in battuta: dobbiamo prendere fiducia in un fondamentale su cui, oltre che in allenamento, è indispensabile crescere anche durante le gare. Chiederò quindi alla squadra di entrare in campo come abbiamo fatto con Milano: attenta, cattiva, determinata e paziente".

Tornando al successo firmato col Vero Volley c’è da osservare che è stato il primo del tutto convincente di questa stagione, grazie a una partita giocata con grande concentrazione e uno spirito di squadra eccelso sia da parte di quelle schierate in avvio di partita che dalle altre chiamate dalla panchina nel corso del match.

Franco Morabito