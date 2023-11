Volley A2 femminile: Il direttore sportivo Remo Ambroglini. "Bartoccini, non montiamoci la testa»

PERUGIA – Dopo i risultati della settima giornata di A2 femminile quattro formazioni hanno strappato il pass per i quarti di finale della coppa Italia di categoria. Tra loro c’è anche la Bartoccini Fortinfissi Perugia che, stando alla classifica, ha attualmente la testa di serie migliore. Insieme alle magliette nere hanno già strappato il pass Busto Arsizio e Messina (squadre dello stesso girone), nonché Montecchio (dell’altro girone). Ormai si è vicini al giro di boa, solo due giornate al termine della prima fase che qualificherà otto formazioni, quattro per raggruppamento. Il primo appuntamento il 10 gennaio, ma avrà il suo culmine nella finale che si giocherà il 18 febbraio 2024, nello stesso fine settimana in cui si assegnerà il trofeo per la serie A1. Il direttore sportivo Remo Ambroglini: "Abbiamo giocato una grande partita contro Busto Arsizio, non mi aspettavo una vittoria così schiacciante. Dobbiamo mantenere i piedi ben saldi a terra". A.A