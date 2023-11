Volley A2 femminile. La Bartoccini affronta il fanalino Pescara

La serie A2 femminile riserva ancora una trasferta alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che oggi è di scena alla corte della matricola Sirdeco Pescara ultima in classifica. Le abruzzesi allenate da Giuseppe Bosica hanno allestito all’ultimo momento l’organico e stanno faticando a trovare degli equilibri. In organico comunque c’è la pericolosa schiacciatrice Maria Teresa Bass, nonché la giocatrice umbra Chiara Rumori, specialista della seconda linea ed ex di turno. Le ospiti dovranno puntare sulle capacità a muro della centrale Benedetta Bartolini e sulla potenza in battuta dell’opposta Ivonee Montano. Non ci sono precedenti per questo confronto visibile gratuitamente registrandosi sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene i diritti esclusivi.

PERUGIA: Ricci – Montano, Cogliandro – Bartolini, Traballi – Kosareva, Sirressi (L). Arbitri: Eustachio Papapietro (MT) e Marco Laghi (RA).