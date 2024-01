Volley a2 femminile. La Bartoccini non si ferma. Piegata anche Messina

BARTOCCINI PERUGIA

3

CITTÀ DI MESSINA

0

(25-16, 25-22, 25-19)

PERUGIA: Montano 13, Bartolini 10, Traballi 10, Kosareva 10, Cogliandro 8, Ricci 3, Sirressi (L1), Messaggi, Braida. N.E. – Atamah, Viscioni, Turini, Lillacci (L2).

All. Andrea Giovi e Guido Marangi.

MESSINA: Payne 14, Battista 7, Rossetto 3, Galletti 2, Modestino 1, Martinelli, Maggipinto (L1), Catania 5, Joly 2, Mearini 2, Ciancio. N.E. – Michelini, Felappi (L2).

All. Fabio Bonafede e Flavio Ferrara.

Arbitri: Claudia Lanza (NA) e Giorgia Adamo (TP).

BARTOCCINI (b.s. 10, v. 6, muri 9, errori 11). MESSINA (b.s. 6, v. 0, muri 3, errori 15).

PERUGIA – Non si ferma la corsa in serie A2 femminile della capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia, che vince ancora al PalaBarton davanti ai propri tifosi. Le magliette nere conquistano i tre punti contro la Città di Messina, avversaria per la promozione. Inizio ricco di errori, la difesa locale funziona e sblocca (16-11). Sono gli errori ospiti e causare l’uno a zero. Invertiti i campi le siciliane tentano la fuga (2-5). Il cambio di passo arriva sul turno di battuta di Ricci (8-7). Payne opera affondi letali che invertono l’inerzia (14-16). Kosareva la imita dai nove metri ed il muro di Bartolini (21-18). Cogliandro raddoppia. Terza frazione che avanza spalla a spalla (8-8).

Perugia prende tre lunghezze, le meridionali restano col fiato sul collo ma sprecano malamente le occasioni del pareggio (18-13). Cominciano le sostituzioni ma non cambia più nulla (23-17). Il trionfo lo firma Ricci.

