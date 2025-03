Volley A2 femminile. Macerata, esame a Lecce

La Cbf Balducci è ora attesa da due trasferte di fila dopo le vittorie interne con Busto Arsizio e Itas Trentino. Domani alle 17 le arancionere saranno a Lecce ospiti della Narconon Melendugno per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione Serie A2 Tigotà di volley femminile e nel turno successivo saranno a Padova. Le ragazze di coach Lionetti, seconde in classifica, proveranno a espugnare il palas delle salentine per continuare la corsa, ma non sarà affatto un compito semplice contro un avversario che ha trovato convinzione e risultati nelle ultime due partite: successo prima a Costa Volpino e poi a Messina, risalendo all’ottavo posto a quota 37 punti. "Ci attende una gara complicata – avverte Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della Cbf Balducci – come testimoniano gli ultimi risultati delle avversarie. Noi vogliamo restare concentrate sul nostro percorso e pensare di partita in partita, alla fine vedremo a che punto siamo arrivate. Dovremo giocare la nostra pallavolo con determinazione e tanta grinta, per provare a proseguire la striscia vincente".

Simone Giunta, coach delle salentine, dovrebbe affidarsi alla regia di Valeria Caracuta in diagonale con l’ex Polina Malik. Al centro Chiara Biesso e Chiara Riparbelli, mentre a schiacciare ci sono Alice Tanase e Jessica Joly con l’alternativa di Erica Andrich. Il libero è Federica Ferrario.

Il programma della seconda giornata di ritorno, domani alle 17: Cremona-Messina; San Giovanni in Marignano-Busto Arsizio; Trento-Brescia; Costa Volpino-Padova; Melendugno-Cbf Balducci Macerata. La classifica: San Giovanni in Marignano 64; Cbf Balducci 59; Messina 53; Busto Arsizio 52; Trento 45; Brescia 43; Padova 38; Melenudgno 37; Cremona 35; Costa Volpino 30.