Volley a2 femminile: superata san giovanni in marignano. La Bartoccini brinda pure in Coppa Italia

BARTOCCINI PERUGIA

3

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

1

(17-25, 25-21, 25-18, 25-22) PERUGIA: Traballi 18, Kosareva 15, Bartolini 10, Montano 8, Cogliandro 8, Ricci, Sirressi (L1), Viscioni 1, Messaggi, Braida. N.E. – Turini, Atamah, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 21, Nardo 14, Consoli 11, Pecorari 5, Parini 3, Turco, Caforio (L1), Salvatori 1, Meliffi, Ghibaudo. N.E. – Cangini, Giacomello, Urbinati (L2). All. Matteo Bertini. Arbitri: David Kronaj (VA) e Martin Polenta (AN). Bartoccini (b.s. 15, v. 4, muri 17, errori 16). Omag MT (b.s. 17, v. 3, muri 10, errori 15).

PERUGIA – Cambia la competizione ma non il risultato, nel nuovo anno riprende positivamente il cammino nella coppa Italia da serie A2 femminile. Un esordio con successo per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che nel quarto di finale non lascia scampo alla rivale. Le magliette nere impiegano un set per entrare in partita, poi fanno un sol boccone della San Giovanni in Marignano. Una partita che suona un po’ come l’allievo che supera il maestro per l’allenatore Giovi, che ritrova sulla panchina avversaria l’ex collega Bertini, e lo batte. Percentuali molto simili in quasi tutti i fondamentali. La differenza forse c’è stata a muro. A.A.