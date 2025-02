Volley A2. "Gare insidiose, ma Macerata può salvarsi»

"Ci attendono tre finali, e domenica sarà la prima". Gianluca Tittarelli, presidente del Banca Macerata Fisiomed Volley, parla delle ultime tre gare dell’A2 di volley maschile in cui la squadra cerca i punti per mantenere la categoria. Domenica i maceratesi riceveranno la visita di Cuneo, quinta forza del campionato. "È una partita importantissima – sottolinea il presidente – in cui dovremo dare il massimo e avere le capacità di sfruttare appieno le occasioni. La squadra dovrà mantenersi lucida e convinta di sé". Il presidente è consapevole delle difficoltà proposte dal calendario perché i maceratesi, dopo Cuneo, giocheranno a casa della capolista Prata di Pordenone e poi chiuderanno con il match interno contro Ravenna, terza forza dell’A2. "È fuori discussione – spiega Tittarelli – che sia un finale ricco di insidie, però abbiamo ottenuto risultati importanti contro le big avendo battuto Prata di Pordenone, Catania, Aversa mentre Brescia a casa nostra ci ha sconfitto al tie break". Ecco un altro aspetto da non sottovalutare: la squadra sul suo impianto è riuscita a muovere la classifica. Mai come in questi casi servirà una formazione padrona della situazione, che non sappia farsi travolgere dallo sviluppo della partita. Sarà fondamentale il sostegno del pubblico, dagli spalti potrà arrivare quell’aiuto determinante perché la Banca Macerata Fisiomed possa tagliare il traguardo della salvezza.