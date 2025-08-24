Volley A2. "Macerata al lavoro dalla prossima settimana»

Martedì ci sarà il raduno del Banca Macerata Fisiomed e da giovedì la squadra inizierà la preparazione per l’A2 di volley maschile. "In questa fase – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – non ci saranno i bulgari (gli schiacciatori Rusi Zhelev e Denis Karyagin) impegnati ai Mondiali con la nazionale". La squadra è attesa nei prossimi giorni da tanto lavoro in palestra e da una serie di test.

"Ci saranno dei momenti di confronto con la Lube, con squadre di A2 e A3. In queste occasioni disputeremo degli allenamenti congiunti con Siena, Aversa, Campobasso, San Giustino, Fano, Pineto e, per l’appunto, con Lube. Sono test utili per lavorare, per mettere in pratica quanto chiesto dal coach, negli ultimi test si avranno indicazioni più precise. Quest’anno i ragazzi sosterranno una preparazione differente da quella effettuata nelle ultime stagioni".

C’è da prepararsi per un campionato che si profila ricco di insidie. "Il livello – spiega Vullo – si è alzato essendo scesi di categoria diversi giocatori di SuperLega. Sarà una stagione molto impegnativa, ma noi pensiamo di esserci attrezzati bene". Ai nastri di partenza si presentano diverse formazioni con le carte in regola per un campionato da protagonisti. "Sulla carta Taranto, Siena, Prata e Brescia mi sembrano le più attrezzate, poi il campo ha dimostrato che entrano in gioco tanti fattori. Pineto è una bella squadra, Fano può essere un’insidia: ripeto, il livello si è alzato".

E Banca Macerata Fisiomed come si inserisce in questo contesto? "Noi – conclude Vullo – possiamo giocare alla pari con qualsiasi avversario, sulla carta siamo una realtà che può togliersi delle soddisfazioni e divertire".

La squadra è stata profondamente rinnovata sul mercato, dello scorso anno sono rimasti solamente il libero Simone Gabbanelli e il centrale Bara Fall, è cambiata la guida tecnica con la dirigenza che si è affidata a Romano Giannini. La rosa è formata dagli opposti Marco Novello e Davide Diaferia; dai centrali Bara Fall, Ionut Ambrose, Tommaso Fabi; dai palleggiatori Matteo Pedron e Alessandro Becchio; dagli schiacciatori Rusi Zhelev, Denis Karyagin, Alessandro Talevi, Nicolò Garello; dai liberi Simone Gabbanelli e Diego Dolcini.