Volley A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed all’assalto. Contro Porto Viro in palio punti salvezza

Adesso ogni partita è di fondamentale importanza, figuriamoci quando si tratta di uno scontro diretto come quello di oggi alle 20.30 quando Banca Macerata Fisiomed riceverà la visita di Porto Viro per la nona giornata di ritorno dell’A2 di volley maschile. Si tratta di formazioni che stanno lottando per la salvezza dovendo evitare le ultime due posizioni che portano in A3. Mancano cinque gare alla fine della regular season e i maceratesi hanno mosso sempre la classifica, ma anche le avversarie sono riuscite a fare punti ed ecco questo sprint avvincente. Dall’altra parte della rete la squadra di coach Maurizio Castellano troverà il Porto Viro che dopo un’ottima partenza è incappato in una serie di risultati negativi che l’hanno fatta precipitare in terzultima posizione assieme a Macerata. Il girone di ritorno dei veneti segna dei problemi come testimoniano i due punti in otto partite. All’andata i nerofucsia hanno conquistato tre punti, approfittando di una prestazione sottotono dei biancorossi, che non erano riusciti a sbloccarsi in quasi nessun fondamentale: adesso la squadra appare più convinta dei propri mezzi e le recenti prestazioni abbinate ai risultati hanno aumentato la fiducia nei giocatori. Di certo i maceratesi dovranno guardarsi dalla fame di riscatto degli avversari, ma sono decisi a confermare quanto di buono visto nel match vinto contro Aversa in cui Banca Macerata Fisiomed ha mantenuto alti livelli di gioco, anche nei due set persi, contro la quarta forza del campionato. L’obiettivo è mantenere questo cuscinetto di quattro punti sulla retrocessione per giocare liberi nelle gare che mancheranno da qui all’ultima di regular season. "La partita di oggi – dice il giovane palleggiatore Luca Pozzebon – è una delle più importanti di questa fase: mancano cinque gare e, guardando la classifica e l’andamento del girone di ritorno, ci permette di trovare una squadra che sta perdendo da diverse partite e che è a pari punti con noi. È molto importante riuscire a portare a casa una vittoria, noi siamo in un buon momento e speriamo di continuare questo trend anche se non sarà semplice".

Il programma. Oggi: Catania-Siena (ore 19); Banca Macerata Fisiomed-Porto Viro (ore 20.30). Domani alle 18: Prata di Pordenone-Cuneo (ore 16); Aversa-Brescia; Cantù-Reggio Emilia (ore 17); Ravenna-Pineto; Palmi-Fano.

La classifica. Brescia 47: Prata di Pordenone 46; Ravenna 44; Aversa 39; Cuneo 36; Catania 35; Siena 32; Pineto 31; Fano 27; Cantù 24; Porto Viro, Banca Macerata Fisiomed 23; Reggio Emilia 19; Palmi 15.