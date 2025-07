Volley A2 maschile. Fabi: "È una Banca Macerata Fisiomed che può lottare per i playoff»

Il maceratese Tommaso Fabi è la seconda new entry tra i centrali della Banca Macerata Fisiomed. Il giocatore, classe 1996, alto 2 metri, dopo la trafila nelle giovanili ha giocato ad Aversa, Brescia, Lagonegro, Tuscania, Motta, Reggio Emilia, Ortona e infine Energytime Campobasso. "Dopo dieci anni passati in serie A – ricorda Fabi – girando per l’Italia, tornare a casa è una sensazione difficile da esprimere. Quando sono ritornato al palas per la prima volta qualche giorno fa, è stata un’emozione fortissima. La pressione nel giocare in casa è un po’ più alta perché si inizia sempre una stagione con la voglia di far bene, ma farlo per i colori della propria città vale il doppio". Fabi arriva motivato e pronto a dare tutto, in una stagione che per lui non sarà come le altre, conoscendo già alcuni compagni ed elementi dello staff. "Gianluca (Paolorosso, ndr) era il mio preparatore atletico del settore giovanile Lube, quindi, sarà bello ritrovarlo; troverò poi tante persone della vecchia guarda come Vincenzo Grassi che anche lui mi ha accompagnato in tutta Italia, come il coach con cui ho condiviso anche la sua esperienza da primo allenatore alla Lube, dato che mi ero aggregato con loro proprio in quel periodo. Tra gli altri, conosco Pedron e Diaferia". Il giocatore si concentra sulla squadra che si presenta ai blocchi di partenza dell’A2 maschile. "Credo – spiega Fabi – che la società abbia allestito un gruppo di altissimo livello che può permetterci di sognare un po’ a occhi aperti: io preferisco rimanere con i piedi per terra, però mi aspetto una grande annata e credo l’obiettivo play off, per quanto non semplice, è giusto fissarlo per la squadra".