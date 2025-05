Volley A2 maschile. Gabbanelli per il nono anno resta a Macerata

Il libero Simone Gabbanelli, classe 1991, sarà ancora una delle pedine della Banca Macerata Fisiomed nell’A2 di volley maschile. Per questo giocatore si profila la nona stagione con la maglia della Pallavolo Macerata. Gabbanelli ha debuttato in A nella stagione 2011-21 con Loreto, poi c’è stata l’esperienza a Sant’Antioco, quindi Grottazzolina (dalla B1 all’A2) e dalla stagione 2017-18 è a Macerata. "Sono davvero felice di restare – dice – e continuare a far parte di questo progetto, nato tempo fa e a cui sono profondamente legato. Quest’anno ci sarà Romano, che conosco da tempo anche se non abbiamo mai avuto modo di lavorare insieme: ci siamo già sentiti al telefono e c’è grande entusiasmo da entrambe le parti per iniziare questo nuovo percorso". Il giocatore guarda avanti. "Di sicuro abbiamo acquisito maggiore consapevolezza della categoria. Come ogni anno, lavoreremo sodo per raggiungere risultati importanti, con l’obiettivo di toglierci qualche soddisfazione lungo il cammino".