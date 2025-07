Volley A2 maschile. Garello: "A Macerata posso migliorare»

"Ho scelto Macerata perché credo sia l’ambiente giusto per crescere come giocatore e persona". Nicolò Garello, schiacciatore del 2007, è un rinforzo del Banca Macerata Fisiomed che si è assicurato dal Modena. Il giocatore piemontese ha mosso i primi passi nella pallavolo con i Diavoli Rosa Brugherio, fucina di talenti da anni legata alla Powervolley Milano: con i rosanero giocherà i campionati giovanili ed esordirà anche in A3. Poi ha proseguito il percorso a Modena, consolidando la propria crescita tecnica e tattica che lo porterà anche a referto in alcune gare di SuperLega. Garello, grazie alle sue prove di alto livello nelle giovanili, viene inserito nel giro delle nazionali cadette, a partire dall’Under 17. Il 2023 segna un momento chiave nella carriera: a luglio, Nicolò vince l’oro con l’Italia U17 agli Europei di categoria disputati a Podgorica, in Montenegro. Un trionfo che certifica il suo valore anche in ambito internazionale. Garello è reduce dal collegiale in azzurro. "Il collegiale e il percorso nazionale rappresentano un onore immenso e un’enorme motivazione. Vestire la maglia azzurra significa responsabilità, sacrificio e orgoglio. Ogni convocazione è un’opportunità da onorare con umiltà e fame di migliorarsi". Il giocatore ha abbracciato il progetto del Banca Macerata Fisiomed. "Dopo l’esperienza a Modena, voglio mettermi alla prova in una realtà che possa darmi spazio, stimoli e sensazioni nuove. Troverò un gruppo motivato, uno staff preparato e un club molto attento ai giovani: è la combinazione perfetta per continuare a costruire il mio percorso. Le mie ambizioni? Crescere ogni giorno, voglio imparare da ogni allenamento e dare il massimo per aiutare la squadra. Voglio guadagnarmi spazio e fiducia".