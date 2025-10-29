Volley A2 maschile. Il monito di coach Mastrangelo alla Virtus:: "Imparare a gestire i palloni che scottano»

La Virtus torna a mani vuote dalla trasferta di Brescia. Eppure nel primo set la partita sembrava andasse in un’altra direzione. "Non abbiamo avuto un calo e loro sono migliorati, piuttosto loro hanno saputo gestire in maniera più lucida i momenti più complicati". Così coach Mastrangelo. Del resto l’Essence Hotels è comunque una squadra giovane con giocatori alla prima stagione in serie A2. Una scommessa che richiede anche un po’ di pazienza. I biancorossi stanno lavorando duro. Non si tirano indietro. Gli obiettivi ambiziosi non sono nascosti. Ecco perché perdere a Brescia un po’ è dispiaciuto. Probabilmente poteva bastare poco per almeno conquistare un punto. "Dopo il primo set ci era venuta l’ acquolina in bocca, magari si poteva anche aspirare a un tie-break – continua il tecnico virtussino –, ma non dimentichiamoci che gli avversari di turno sono diversi anni che puntano a salire. Hanno allestito un roster invidiabile e soprattutto esperto". Fano ha provato a firmare il colpaccio e per un po’ è sembrato riuscirci. La battuta è stata micidiale. Ma Brescia ha risposto con una ricezione top e una buona difesa. "Dobbiamo imparare a gestire meglio i palloni che scottano – continua Mastrangelo, uno degli allenatori più esperti del nostro panorama –, dobbiamo costruire una continuità di gioco, ma per tutto questo è necessario del tempo". Sull’altro fronte interviene Roberto Cominetti, autore di 13 punti e che fa i complimenti ai marchigiani: "Fano è cresciuta molto rispetto allo scorso anno, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e siamo stati bravi a portare pazienza e a correggere la precisone che è mancata in avvio. Siamo usciti con il carattere, pazientando finché il nostro servizio è riuscito a darci la mano che ci serve. Dobbiamo crescere ancora tanto e lavorare sui dettagli per arrivare in fondo alla stagione, ma questo è un ottimo inizio".

Per Roberti e compagni sarà una settimana intensa in vista del prossimo incontro. Al Palas Allende arriva Aversa. La partita è fissata per domenica 2 novembre alle 18. È necessario riavvolgere il nastro ma anche riflettere sugli errori commessi. Del resto le vittoria di Taranto davanti al pubblico amico della prima giornata non è stato un caso. La Virtus se spinge va come una viola. C’è solo bisogno di una maggiore concentrazione per tutto l’arco dell’ incontro. Guai calare l’intensità, in questo campionato così livellato, basta mollare un centimetro e ti trovi subito a rincorrere.

b.t.