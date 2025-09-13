Volley A2 maschile. La Virtus abbraccia i suoi tifosi. Oggi primo test con Porto Viro

Essence Hotels Fano al primo test stagionale. Dopo tre settimane di duro lavoro, i fanesi sosterranno oggi alle ore 18 al Palas Allende un allenamento congiunto con Porto Viro, avversario anche in campionato: "Aspetto di vedere e abbracciare i nostri tifosi – afferma coach Mastrangelo – che rivolge un invito esplicito al pubblico fanese. Stiamo lavorando molto fisicamente, contro Porto Viro valuteremo a che punto siamo della preparazione".

L’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ha costruito un roster di livello, con una serie di nuovi innesti e determinate conferme che fanno capire il valore dell’avversario: "Diagonale palleggiatore-opposto nuova, esperienza al centro e la conferma di alcuni elementi di valore". L’ex Fano Nicola Zonta, infatti, reduce dall’esperienza in superlega con Milano, sarà il regista titolare con l’ex Cuneo Giulio Pinali opposto. Al centro ecco da Brescia Alex Erati e in panchina un coach che in serie A3 ha fatto molto bene, Daniele Moretti. Da evidenziare che anche il secondo palleggiatore, Nicola Mazzon, è un ex avendo militato a Fano nella stagione della promozione.

Mister Mastrangelo chiarisce: "La sfida di oggi è un punto di partenza, stiamo lavorando molto dal punto di vista fisico per poi affinare sempre di più la tecnica in allenamento, l’avversario è tosto e ben strutturato". Mercoledì 17 la Virtus affronetrà Macerata, sabato 20 sarà a Grottazzolina.

