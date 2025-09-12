Volley A2 maschile. La Virtus blinda il martello Roberti. Respinte le sirene di mercato

E’ il diamante fanese. Federico Roberti non si tocca. L’attaccante biancorosso resta nella Virtus Fano anche se questa estate ha avuto tante squadre che l’hanno corteggiato. Ma lui, giovane del 2004, è troppo legato alla sua città, alla gente, al club e poi, non per ultimo, ama essere allenato da coach Vincenzo Mastrangelo. "Fino a metà luglio sono stato impegnato con la Nazionale per un collegiale in preparazione delle Universiadi – esordisce Roberti – orgoglioso di questa esperienza, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dei rapporti che si sono instaurati in quei momenti. Poi l’estate è proseguita sui campi da beach, dove mi sono divertito a giocare alcuni tornei e stare con persone che conosco da sempre".

Da un paio di settimane l’Essence Hotels Fano ha cominciato a fare sul serio: "Le cose in palestra stanno andando molto bene – continua il martello frutto del vivaio fanese – c’è grande impegno da parte di tutti, voglia di far bene. Il mix di giovani ed esperti funziona alla grande, stiamo spingendo per puntare ad una stagione importante". Roberti poi pensa a due nomi che potrebbero diventare protagonisti nel corso del prossimo campionato: "Maksym Tonkonoh e Arguelles Sanchez sono le nostre punte per il salto di qualità, ma in generale ci sono tutti i presupposti per un campionato d’alto livello. Società e staff tecnico hanno posto le basi per costruire qualcosa di importante, mettendoci tanta qualità". E il futuro di Federico Roberti? "Il mio obiettivo – conclude lo schiacciatore virtussino – è puntare a giocare bene, in questo momento nella mia testa c’è Fano e una stagione da vivere intensamente cercando di dare tutto". Certamente il ragazzo ha tante sirene che potrebbero portarlo lontano dalla città della fortuna. Ma Roberti per quest’anno ha deciso di rimanere, perché con un gruppo così sarebbe stato difficile salutare.

b.t.