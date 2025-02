Volley A2, Pool promozione. Cbf Balducci, ora accelera

La Cbf Balducci cerca oggi contro la Nuvolì Altafratte Padova altri punti fondamentali per continuare la corsa nell’alta classifica della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Si gioca alle 17 al Fontescodella la terza giornata di andata della Pool Promozione: le maceratesi sono reduci dal successo interno di mercoledì su Melendugno mentre le venete hanno sconfitto Costa Volpino al tie break. Nel turno infrasettimanale la Cbf Balducci ha conquistato il terzo posto nella Pool Promozione ai danni di Busto Arsizio: la vetta è a 5 lunghezze e in testa c’è San Giovanni in Marignano, mentre la seconda posizione, occupata da Messina, è soltanto a un punto.

Ma adesso in casa maceratese si pensa solo a Padova. La squadra veneta è allenata da Marco Sinibaldi il quale affida la regia alla palleggiatrice Martina Stocco, in diagonale con l’opposta tedesca Lara Grosse Scharmann. Al centro ci sono Laura Bovo e Ilaria Fanelli, a schiacciare ecco Erika Esposito e Cristina Fiorio, con l’alternativa di Lisa Esposito. Il libero è Marianna Maggipinto. Le due squadre si affrontano per la prima volta in serie A.

"In questa complicata fase della Pool Promozione - dice Clara Decortes, opposta della Cbf Balducci - ogni punto è importante e ciascun avversario è competitivo. Dopo il turno infrasettimanale ci sarà un po’ di stanchezza, però se continuiamo su questa scia positiva penso che possiamo divertirci e far divertire: vogliamo quindi proseguire su questa strada".

Ecco cosa ha detto Sinibaldi, tecnico della Nuvolì Altafratte Padova: "Macerata è una corazzata che può contare su individualità importanti dentro e fuori dal campo, ci aspetta una gara molto complicata e per di più in trasferta dove gli stimoli per loro saranno sicuramente maggiori. Dovremo giocare oltre il nostro 100%, cercando continuità nel gioco e aggredendo ad iniziare dal servizio". La partita sarà diretta da Roberto Guarneri e Giorgia Adamo. La biglietteria dell’impianto maceratese sarà aperta dalle 15.

Le partite di oggi alle 17: Messina-Busto Arsizio (ore 16); San Giovanni in Marignano-Itas Trentino; Melendugno-Brescia; Costa Volpino-Cremona; Cbf Balducci-Padova. La classifica dopo 20 giornate tra campionato e Pool Promozione: San Giovanni in Marignano 52; Messina 48; Cbf Balducci 47; Busto Arsizio 46; Itas Trentino 42; Brescia 35; Padova 33; Cremona 32; Melendugno 31; Costa Volpino 30.