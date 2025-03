Volley A2, salvezza in palio. Macerata, avanti tutta

La Banca Macerata Fisiomed deve ora inserire l’ultimo tassello per centrare l’obiettivo salvezza nel campionato di A2 di volley maschile. Oggi alle 18 si gioca l’ultima giornata di regular season e i maceratesi riceveranno la visita di Ravenna, terza forza del campionato, che cercherà di fare punti per insidiare le leader Prata di Pordenone e Brescia. "A noi – spiega Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed – è sufficiente un punto per assicurarci la permanenza nella categoria, ma dobbiamo scendere in campo per centrare la vittoria. Dobbiamo partire bene, non possiamo sbagliare l’approccio perché tutto si complica quando affronti squadre di questo livello". E Ravenna è una formazione partita con l’obiettivo di essere protagonista e lo è stata rimanendo sempre sul podio, adesso non vorrà lasciare nulla di intentato per salire ancora di posizione. "Dobbiamo pensare a noi e non a cosa succede sugli altri campi. Siamo arbitri del nostro destino". I maceratesi centrano la salvezza se Reggio Emilia non conquista la vittoria da 3 punti e se Cantù non dovesse fare punti.

I maceratesi dovranno fare i conti con Ravenna, una formazione che ha tanta qualità. "Hanno in Russo un palleggiatore molto bravo sul piano tattico, Guzzo è un opposto giovane che ha i mezzi per tornare in SuperLega. Il centrale Cobelli – spiega Vullo – è uno dei migliori prospetti, c’è poi Tallone che ogni anno fa registrare dei progressi. Poco tempo fa hanno preso Vukasinovic che ha risolto il problema della ricezione e infine Goi è un libero molto bravo". I fondmaentali da fare bene sono sempre gli stessi. "Dobbiamo battere bene, a Prata di Pordenone – conclude il dg Vullo – l’abbiamo fatto ed è arrivata la vittoria, con Cuneo non siamo stati così bravi e abbiamo perso".