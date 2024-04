Volley A2: semifinale playoff. Cbf Balducci, o la va o la spacca

Oggi alle 20.30 la Cbf Balducci non ha alternative se non battere Busto Arsizio per portare a gara 3 la serie della semifinale playoff di A2 di volley femminile. Sabato le bustocche hanno vinto al tie break una partita sofferta. Stasera al Banca Macerata Forum servirà anche tutta la spinta dei tifosi arancioneri per restare in corsa nei playoff, per provare a portare la serie in parità e lasciare il verdetto finale alla “bella“ in programma di nuovo in Lombardia sabato.

"Abbiamo lavorato – dice Michele Carancini, coach della Cbf Balducci – soprattutto sugli aspetti che sono andati meno bene in gara 1, tipo il nostro muro-difesa, specialmente nella prima parte della partita, e qualche scelta dei colpi di attacco. Di certo il match di sabato scorso ci ha anche trasmesso la consapevolezza che se teniamo alto il nostro livello possiamo giocarci le nostre carte. Faremo di tutto per avere un’altra chance in Lombardia in gara 3, ma perché ciò accada dovremo fare una grande prestazione a livello tecnico tattico e come atteggiamento, cercando di essere aggressivi sin dal primo pallone. E sono sicuro che il pubblico del Banca Macerata Forum ci darà una mano". In Lombardia le maceratesi hanno reagito quando si sono trovate sotto 2-0 riuscendo a pareggiare i conti, ma nel tie break le locali sono riuscite a farsi valere e a vincere il match.

Il tecnico ospite Beltrami dovrebbe affidare ancora una volta la regia a Sofia Monza, opposta Elisa Zanette, Mvp di gara 1. Al centro ecco Sofia Rebora e una tra Viola Tonello ed Eleonora Furlan, alternate in campo nel primo match della serie di semifinale. In banda la solita coppia Lea Cvetnic-Valentina Pomili, con Maria Teresa Bosso pronta ad entrare. Il libero è Ilaria Bonvicini.

Per la portopotentina Valentina Pomili, schiacciatrice Futura Giovani Busto Arsizio, è una partita speciale. "Tornare a Macerata – dice la giocatrice – ha sempre un sapore particolare, lì ho giocato quattro anni e per me il palazzetto è come casa. Poi si tratta di una partita di semifinale playoff per cui inevitabilmente ci sarà un po’ di tensione, a maggior ragione per me contro la mia squadra storica. Ci aspetta una gara complicata in cui dovremo mettere tutte noi stesse per provare a portare a casa la vittoria. Non sarà facile perché sabato abbiamo giocato una partita lunga e impegnativa sul piano fisico e mentale. Siamo molto cariche e anche consapevoli che dovremo sistemare alcune situazioni di gioco per non incappare negli stessi errori commessi nei due set persi in casa".

La direzione di gara è stata affidata a Matteo Selmi e Claudia Angelucci. Il botteghino del Banca Macerata Forum sarà aperto dalle 18.30, ma è possibile acquistare il biglietto collegandosi sul sito Vivaticket o prenderlo nei punti vendita Vivaticket.