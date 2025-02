Volley A2. Vullo: "Macerata, match insidioso contro Aversa»

Aversa è la squadra più in forma: ha vinto 3-0 a casa della leader Ravenna e poi ha battuto anche Catania. Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, scatta la foto dell’avversaria di domenica nel match di volley di A2 in programma alle 18 a Macerata. "Noi – spiega – dobbiamo rimanere tranquilli, allenarci bene per una gara in cui non abbiamo quasi nulla da perdere, ma sappiamo anche di dovere lottare fino alla fine. Ci attende un avversario di alto livello per una partita in cui non mancheranno gli stimoli".

Gli avversari sono forti, ma sul piatto della bilancia c’è da mettere la necessità di fare punti per evitare guai e che Macerata contro le big si è tolta più di una soddisfazione. "Noi – è il consiglio di Vullo – dovremo innanzitutto battere bene, poi cercare di contenere l’opposto Motzo (ex Lube) che è il capocannoniere del torneo e viaggia con medie molto alte. Hanno un’ottima diagonale con l’esperto palleggiatore Garnica".

La formazione maceratese è più serena dopo la vittoria a Cantù, ma è chiaro che sale la pressione a mano che si avvicina il giorno della gara.