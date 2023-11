Volley A2F Bartoccini, Traballi: "E ora Bologna"

PERUGIA – Sembra impossibile trovare in serie A2 femminile una squadra che riesca a fermare la corsa della capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere sono uscite indenni anche dal campo di Brescia. Il settimo tre a zero consecutivo sottolinea la straordinaria condizione della squadra. A livello individuale ottima la schiacciatrice Gaia Traballi, miglior giocatrice della gara: "È sicuramente stata un’emozione giocare in un impianto come il Pala-George di Montichiari. Credo che abbiamo vinto non perdendo la pazienza quando le cose non riuscivano bene, per lo meno non con la facilità in cui solitamente ci riescono. Abbiamo voluto questo risultato a tutti i costi. La testa ora va già al match di domenica prossima in casa contro Bologna. Loro giocano bene, abbiamo avuto modo di vedere qualche scambio tra le emiliane e Talmassons. Sarà una partita in cui servirà calma, ma credo che questo girone d’andata ci abbia fornito grande consapevolezza nei nostri mezzi e nel gruppo che si è venuto a formare. Siamo unite".