Volley A3 maschile. Altotevere, Marzolla: "La squadra mi piace, non vedo l’ora di iniziare. Ci toglieremo belle soddisfazioni»

È rientrato a Ravenna dopo essersi fermato in occasione dell’allenamento congiunto di Macerata a causa di un risentimento muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box per un paio di settimane. Due set per far capire che Simone Marzolla, l’opposto alla terza stagione di fila con la ErmGroup Altotevere, risponderà “presente” anche domenica a Belluno nella giornata inaugurale di una Serie A3 Credem Banca che nel girone Bianco anticipa di una domenica per il maggior numero di squadre partecipanti.

"Sono personalmente soddisfatto – ha detto l’atleta veneto – perché a Ravenna ho ripreso qualche sicurezza in campo prima del via del campionato, per cui la fiducia mi sta accompagnando in questa settimana di preparazione che mi vede peraltro ricominciare ad allenarmi a pieno regime". Non esita Marzolla nel manifestare la voglia sua e del gruppo di dare inizio all’ennesima avventura in A3. "C’è soprattutto il desiderio di vedere tradotti in una partita che conta i primi risultati di un lavoro iniziato quasi due mesi fa, anche se è presto per parlare di meccanismi collaudati. È altresì vero, però, che la squadra mi piace molto e quindi voglio vedere di che cosa siamo capaci".

Di certo, l’attesa per questo esordio è tanta. "Io mi debbo riallineare dopo lo stop forzato: ho disputato soltanto due allenamenti congiunti e poi c’è Favaro ancora fermo. Sono convinto del fatto che, quando verremo fuori, saremo “tanta roba” e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Diamo il tempo a Favaro di rimettersi e diventeremo una squadra da temere, ne sono sicuro".