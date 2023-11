Volley A3 maschile, Smartsystem a Bari. Margutti: "Più attenzione a muro e difesa"

Trasferta piena di insidie per la Smartsystem Fano che, dopo i successi con Lecce e Napoli, torna in Puglia per affrontare il Just British Bari oggi alle 17. La compagine di coach Falabella ha conquistato un solo punto in due gare (1-3 a Macerata e 2-3 con Sabaudia in casa), ma ha un organico di tutto rispetto: "Conosco alcuni dei giocatori baresi – afferma Pietro Margutti – come Longo e Pasquali con i quali ho giocato assieme. Sono bravi e precisi e danno valore aggiunto a questa squadra. Senza dimenticare i vari Paoletti, Bruno ed il loro straniero. Giocare in casa loro non sarà facile perché vorranno riscattarsi dopo i due primi scivoloni in campionato". Lo schiacciatore virtussino è però concentrato su Fano e mette in guardia i suoi compagni in merito alle cose da migliorare in terra di Puglia: "Con Napoli abbiamo avuto un ottimo approccio – continua Margutti – poi siamo andati in crisi nel muro-difesa e non abbiamo preso tanti pallonetti facili. Se riusciamo a limare queste problematiche saremo a buon punto. Ci sarà comunque da soffrire, ma questo lo sapevamo già". I virtussini hanno cinque punti in classifica ma la trasferta di Bari appare davvero ostica. La squadra si è allenata bene in settimana e procede regolarmente l’inserimento dello slovacco Peter Michalovic che si sta man mano adattando ai meccanismi di squadra. Sarà importante l’inserimento dell’opposto Michalovic nel proseguimento del cammino biancorosso. Il lavoro che sta facendo coach Tofoli è di spessore. L’ex regista della Generazione dei Fenomeni sta gestendo un gruppo comunque giovane. "La squadra ha grandi margini di miglioramento – dice lo stesso alzatore azzurro che in campo ha vinto tutto quello che c’era da vincere –, certo ci sono diverse cose da limare, ma è solo questione di tempo".

Beatrice Terenzi